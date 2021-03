In Großbritannien machen sich die Corona-Impfungen nach Angaben der Regieung durch einen Rückgang coronabedingter Todesfälle bemerkbar. Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte am Abend in London, die Zahl der Sterbefälle sei allein in der vergangenen Woche um 41 Prozent zurückgegangen. Es habe auch einen Rückgang bei der Zahl der der Krankenhauseinweisungen gegeben, ebenso bei den Neuinfektionen. In Großbritannien wurden bisher rund 21 Millionen Menschen mit mindestens einer ersten Dosis geimpft. Das entspricht nach Hancocks Angaben 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Der Inzidenzwert liegt landesweit zurzeit bei rund 84.