In Thüringen sollen Corona-Fallzahlen an Schulen und in Kitas noch transparenter aufgeschlüsselt werden. Bildungsminister Helmut Holter sagte der Zeitung "Freies Wort", auf der Ministeriums-Webseite werde künftig das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen detailliert dargestellt. Es werde darüber informiert, wie viele Infektionen es in den jeweiligen Schulen oder Kitas gebe.



Holter verteidigte sich zudem gegen Kritik an der Kommunikation über Schulöffnungen und -schließungen. Er habe seit dem Sommer mehrfach darauf hingewiesen, dass kurzfristig entschieden werden müsse. Eltern und Schulpersonal haben Holter wiederholt vorgeworfen, er informiere unzureichend, widersprüchlich und oft zu kurzfristig über den Umgang mit Einrichtungen.