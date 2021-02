Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die in vielen Bundesländern geplanten Öffnungen von Kitas und Grundschulen gerechtfertigt. Die SPD-Politikerin erklärte, man könne die Kinder nicht noch viel länger zuhause lassen. Sonst seien Kinderschutz und Kindeswohl in Gefahr. Giffey sprach Vereinsamung, Bewegungsmangel und Bildungs- und Bindungslücken an. Außerdem seien auch viele Eltern am Ende. Die Belastungsgrenze sei erreicht. Zum Schutz von Kita- und Grundschulbeschäftigten forderte Giffey erneut zwei mal pro Woche Corona-Schnelltests.



Am Montag öffnen in zehn weiteren Bundesländern nach rund zwei Monaten wieder Kitas und Schulen.