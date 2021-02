Der Corona-Impfstoff des amerikanischen Konzerns Johnson & Johnson hat in den USA eine Notfallzulassung erhalten. Das hat die Arzneimittelbehörde FDA entschieden. Damit verfügen die USA nach den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna über ein drittes Serum. Es ist das erste Präparat, das nur einmal gespritzt werden muss. Auch muss es nicht tiefgekühlt gelagert werden, was Transport und Verteilung erleichtert. In der EU prüft die Arzneimittelbehörde EMA das Mittel seit Mitte Februar in einem beschleunigten Verfahren. Eine Entscheidung soll Mitte März fallen. Einzelheiten im Audio von Arthur Landwehr aus den USA: