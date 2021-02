Der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat sich zur Lage in seinem Bundesland vorsichtig optimistisch geäußert. Der SPD-Politiker sagte MDR AKTUELL, er rechne für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von etwa fünf Prozent. Das sei nicht so viel wie in der Finanzkrise 2008/2009. Dennoch stehe vielen Unternehmen das Wasser bis zur Nase.



Tiefensee bat zugleich um Verständnis dafür, dass die Hilfszahlungen zu langsam fließen. Es handle sich um Steuergeld, mit dem man verantwortungsvoll umgehen müsse. Da müssten sich EU, Bund und Länder einig sein. Das sei ein weiter Weg. Hier hören Sie das Interview in voller Länge: