Die Exporte von China haben zu Jahresbeginn deutlich zugelegt. Aus Zolldaten geht hervor, dass die Ausfuhren im Januar und Februar um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Experten waren von einem Anstieg von unter 40 Prozent ausgegangen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt exportiert viele Waren, die in der Corona-Pandemie besonders gefragt sind. Dazu zählen Medizinprodukte wie Masken, aber auch Laptops und Bildschirme für das Arbeiten zu Hause. Auch die Importe legten schneller zu als vorhergesagt. Sie stiegen im Januar und Februar im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 um 22 Prozent.

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer wirft der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Corona-Teststrategie vor. Die SPD-Politikerin sagte der "Funke Mediengruppe", Gesundheitsminister Spahn habe Mitte Februar kostenlose Schnelltests für alle versprochen und behauptet, er habe für Deutschland 500 Millionen Exemplare vertraglich gesichert. Diese hohen Erwartungen habe Spahn nicht erfüllen können. Laut Dreyer hat Rheinland-Pfalz nicht auf den Bund gewartet, sondern sofort begonnen, Tests zu beschaffen und Tester zu schulen. Der Start des Einzelhandels am Montag in Rheinland-Pfalz werde deshalb von der Eröffnung Hunderter Schnellteststellen begleitet.

Nach einer Marathon-Debatte hat der US-Senat in Washington das billionenschwere Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden gebilligt. Damit wurde der Weg für die Verabschiedung des Programms in den kommenden Tagen geebnet. Die Senatoren nahmen das Paket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar (1,59 Billionen Euro) mit 50 zu 49 Stimmen an. Mit dem finanziellen Kraftakt soll die angeschlagene US-Wirtschaft wieder angekurbelt und die Arbeitslosigkeit gesenkt werden.