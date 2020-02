Gesundheitspolitik Ticker: Erster Corona-Fall in der Schweiz

Das neuartige Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus. In Italien gibt es nun auch im Süden einen Fall, zudem weitere Infektionen auf den Kanaren, eine in Kroatien, in der Schweiz und eine in Festland-Spanien. In Innsbruck sollen zwei junge Italiener infiziert sein. In Rom beraten unterdessen die Gesundheitsminister über Schutzmaßnahmen. Der Virologe Kekulé warf Bundesgesundsheitsminister Spahn vor, die Epidemie zu unterschätzen.