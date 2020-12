Entwicklungsminister Gerd Müller hat die EU aufgefordert, sich zur Weitergabe von Impfstoffen an Entwicklungsländer zu verpflichten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der CSU-Politiker, es müsse sichergestellt werden, dass auch in ärmeren Ländern die Ärzte, Pfleger und Risikogruppen rasch geimpft würden - "nicht erst, wenn die westliche Bevölkerung durchgeimpft ist". Das sei ein Gebot der Solidarität. Die EU solle hier rasch zu verbindlichen Abkommen kommen.

In Sachsens Rehakliniken ist die Zahl der Behandlungen deutlich zurückgegangen. Wie das Sozialministerium mitteilte, brach die Belegung um fast 28 Prozent ein. Die Kliniken bestätigen den Trend. Der Verband der Privatkliniken in Sachsen und Sachsen-Anhalt schätzt den aktuellen Rückgang auf rund 20 Prozent. Hauptgeschäftsführer Ingo Dörr sprach von einer angespannten Stimmung. Doch die Rehakliniken könnten schon bald helfen, Krankenhäuser bei der Versorgung von Covid-19-Patienten zu entlasten.

In Sachsen sehen SPD und Grüne derzeit keinen Grund, wie in Bayern den Katastrophenfall auszurufen. Sie folgen damit einer Einschätzung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Bei MDR AKTUELL räumte SPD-Landtagsfraktionschef Dirk Panter allerdings ein, die Lage sei schwierig. Deshalb solle man auch niemals "nie" sagen. Auch die mit CDU und SPD regierenden Grünen erklärten, dass man um weitere Einschränkungen nicht herumkomme. Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt brachte Ausgangssperren und weniger Präsenzunterricht in den Schulen ins Gespräch. Die AfD lehnt weitere Beschränkungen ab und fordert einen besonderen Schutz für Risikogruppen.



In Bayern gilt ab morgen wegen hoher Infektionszahlen der Katastrophenfall. Das sächsische Kabinett berät heute über weitere mögliche Einschränkungen für das öffentliche Leben. Entscheidungen fallen möglicherweise aber erst Ende der Woche, denn das Kabinett möchte die Entwicklung in dieser Woche berücksichtigen und sich zudem noch mit dem Landtag, den Kommunen und der Wirtschaft abstimmen. Im Gespräch waren auch Schließungen von Kitas, Schulen und Geschäften sowie Schnelltests vor Besuchen in Pflegeheimen.