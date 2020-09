06:43 Uhr | AOK-Bundesverband will Test-Kosten drücken

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen wollen die Kosten für Coronavirus-Tests drücken. Der Chef des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, rief deshalb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, den Krankenkassen die gesetzliche Möglichkeit für Preisverhandlungen zu geben. Litsch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei "unangemessen", dass sie für jeden Test knapp 40 Euro bezahlen müssten: "Die Labore machen damit inzwischen dicke Gewinne." Betreiber hätten ihm bestätigt, dass sie mit der Hälfte des Preises "gut leben könnten". Daher seien 20 Euro "durchaus angemessen". Derzeit gebe es aber für die Kassen rechtlich keine Möglichkeit, einen niedrigeren Preis durchzusetzen.

05:45 Uhr | Betrugsfälle bei den Corona-Hilfen

Durch Betrug bei den Corona-Hilfen sind den Ländern Schäden in Millionenhöhe entstanden. Das ergab eine epd-Umfrage in den Bundesländern. Demnach bestand in Bayern bei noch nicht ausbezahlten Anträgen im Gesamtwert von 2,2 Millionen Euro der Verdacht auf falsche Angaben. In Sachsen belief sich die Summe nach Schätzungen auf mindestens auf 5,1 Millionen Euro. In vielen anderen Bundesländern konnten die Behörden noch keine genauen Zahlen nennen. Die Ermittlungen sind in den meisten Fällen noch nicht abgeschlossen. Allein in Nordrhein-Westfalen hab es von April bis Juli 3.800 Verfahren. Deutschlandweit waren mindestens 6.900 Ermittlungen im Gange.

04:30 Uhr | Sondersitzung der Steuerschätzer

Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt heute zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Das hatte die Bundesregierung nach der Mai-Steuerschätzung beschlossen, weil sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie im Frühjahr nur vage absehen ließen. Die Ergebnisse der Sonderschätzung der Steuereinnahmen im kommenden Jahr sollen am Donnerstag vorgestellt werden. Seinen Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dann am 23. September im Kabinett vorlegen.

03:49 Uhr | Japan will kostenlose Impfung für alle

Japan genehmigt nach Angaben des Finanzministeriums neue Ausgaben für Coronavirus-Impfstoffe in Höhe von 6,32 Milliarden Dollar. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres ausreichend Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung kostenlos zur Verfügung zu stellen.

01:00 Uhr | Beratungen mit Merkel

Die Rolle der Gesundheitsämter im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ist am Dienstag das Thema einer Gesprächsrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In einer Videokonferenz will sie mit Leitern von Gesundheitsämtern und Vertretern von Städten und Kreisen und Ländern über die Arbeit und Probleme vor Ort sprechen. Am Abend dann berät sie mit Vertretern der Autoindustrie über die schwierige Lage dieser Branche, ebenfalls in einer Videokonferenz. Konkrete Beschlüsse wurden im Vorfeld nicht erwartet.