Wenige Tage vor dem geplanten Saisonstart in den Freibädern ist unklar, ob die Bäder in Thüringen öffnen können. "Derzeit könne man keine Lockerungen in Aussicht stellen", teilte das Gesundheitsministerium des Freistaates mit. Die aktuelle Landesverordnung gilt bis zum 6. Mai. Üblicherweise starten die Freibäder um den 15. Mai herum in die Saison.