Coronavirus Ticker: Ärzte fordern Gäste-Obergrenze für Feiern

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner darf heute nicht persönlich an der Kabinettssitzung teilnehmen. Grund ist nach Angaben eines Regierungssprechers, dass Tullner am Samstag aus Mallorca und damit aus einem Corona-Risikogebiet zurückgekehrt sei. Er dürfe die Staatskanzlei zunächst nicht betreten und werde der Ministerrunde per Video zugeschaltet. Tullners erster Coronatest ist den Angaben zufolge negativ gewesen. In wenigen Tagen soll eine zweite Probe folgen. Die Landesregierung will heute entscheiden, wie das neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt unter Corona-Bedingungen ablaufen soll. Auch eine Maskenpflicht ist im Gespräch. Sp hatte Sozialministerin Petra Grimm-Benne eine 14-tägige Maskenpflicht vorgeschlagen.