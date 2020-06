Auch die Praxis von Kinderehen steige in Zeiten von Not und Krise, sagte Ferro. Die UN-Organisation gehe wegen der Folgen der Coronakrise von 13 Millionen zusätzlichen Kinderehen bis 2030 aus.

In der Spielergewerkschaft sind laut eigenen Angaben 1.400 Mitglieder. Von der Regional- bis zur Bundesliga nehme der VDV momentan viel Unzufriedenheit unter den Spielern wahr. Es seien zahlreiche Video-Beratungen durchgeführt worden, etwa zu Kurzarbeitsregelungen, Gehaltsstundungen oder auch zu drohender Arbeitslosigkeit.

Laut einer Flugplananalyse des Branchenverbands BDL erholt sich das Flugreiseangebot von deutschen Flughäfen leicht. Verglichen mit Juli 2019 bieten die Fluggesellschaften im Laufe des kommenden Monats bis zu 27 Prozent der Sitzplatz-Menge an. Im Juni waren es erst 15 Prozent gewesen, so dass annähernd eine Verdoppelung geplant ist, wenn auch auf einem niedrigen Niveau.

Außerdem werden mit 64 Prozent gut zwei Drittel der vorher üblichen Zielorte ab Juli wieder bedient. Allerdings seltener als zuvor. An der Spitze der angeflogenen Ziele liegen Spanien, Türkei, Griechenland und Italien. Top-Ziel ist Palma de Mallorca mit 326 Abflügen aus Deutschland in der zweiten Juli-Woche. Keine Verbesserung gibt es bei typischen Zielorten für Geschäftsreisende wie London, Paris oder New York.