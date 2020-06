07:04 Uhr | Grünes Licht für Impfstoff-Tests an Menschen

Eine Tochter des chinesischen Unternehmens Chongqing Zhifei Biological Products hat von den heimischen Behörden grünes Licht erhalten, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus an Menschen zu erproben. Das Unternehmen teilte mit, der Impfstoff werde mit Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical und dem Institute of Microbiology of the Chinese Academy of Sciences entwickelt.

07:00 Uhr | Sachsen: Neue Verordnung kommt

Die sächsische Landesregierung will heute nach dem Mittag weitere Lockerungen bei den Infektionsschutz-Maßnahmen verkünden. Sie sind Teil einer neuen Verordnung, die vom 30. Juni bis zum 17. Juli gelten soll. Einige Details waren bereits bekannt geworden. So sollen etwa größere Familienfeiern mit bis zu 100 Gästen unter Auflagen wieder möglich sein. Gleiches wurde für Jahrmärkte und Dorffeste erwogen. Dass es zu einer Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel kommt, ist eher unwahrscheinlich. Auch am Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen will das Land zunächst festhalten.

06:45 Uhr | Neue Verordnung in Sachsen-Anhalt

Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt berät heute über weitere Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebenns wegen der Coronavirus-Pandemie. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne und Wirtschaftsminister Armin Willingmann von der SPD wollen das weitere Vorgehen nach der Sitzung auf einer Pressekonferenz am Mittag darlegen. In Kraft treten sollen die Lockerungen jedoch erst mit der siebten Corona-Landesverordnung. Die aktuelle sechste Verordnung gilt bis 1. Juli.

06:20 Uhr | USA weiten Einreisebeschränkungen aus

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben eines Regierungsmitglieds bestehende Visa-Beschränkungen auf Spezialisten und firmeninterne Versetzungen ausweiten.

Trump ist derzeit im Wahlkampf: Kritiker werfen ihm vor, die Pandemie auszunutzen. Bildrechte: dpa Bis Ende des Jahres sollen demnach weder Arbeitsvisa für Spezialisten noch solche für die Versetzung von Angestellten in einer Firma ausgestellt werden. Auch ungelernte Arbeiter sollen betroffen sein, nicht aber die ungelernten Saisonkräfte der Landwirtschaft.



Ziel sei es, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Durch diese Einschränkungen würden 525.000 Arbeitsplätze für US-Bürger frei. Kritiker werfen Trump vor, die Pandemie auszunutzen, um die Einwanderung zurückzufahren.

05:56 Uhr | Jugendherbergen weiter geschlossen

In Mitteldeutschland sind viele Jugendherbergen noch immer geschlossen. Das haben Recherchen von MDR AKTUELL ergeben. In Sachsen-Anhalt haben nach Angaben des Landesverbands des Deutschen Jugendherbergswerks nur acht von 15 Herbergen wieder geöffnet. Dies werde wohl auch noch länger so bleiben. Ähnlich sieht es in Sachsen aus. Hier hieß es vom JH-Verbands, die Einrichtungen ließen sich nach der Schließung noch nicht wirtschaftlich betreiben.

04:21 | Unesco: Krise verschärft Bildungs-Ungleichheit

Mehr als 250 Millionen Kinder weltweit haben nach Angaben der Unesco keinen Zugang zu Bildung. Das geht aus dem Weltbildungsbericht der UN-Organisation hervor, der heute veröffentlicht wird. Demnach besuchten im Jahr 2018 geschätzte 258 Millionen Kinder, Heranwachsende und Jugendliche keine Schule. Die größte Hürde sei nach wie vor Armut. Die Corona-Pandemie habe die Ungleichheiten noch verstärkt.

03:08 Uhr | Mitarbeiter von Trump-Wahlteam positiv getestet

Nach dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Tulsa sind zwei Mitglieder seines Wahlkampfteams positiv auf das Virus getestet worden. Beide hätten an der Veranstaltung teilgenommen, sagt ein Sprecher. Allerdings hätten sie während der ganzen Zeit Masken getragen. Die Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Virus getesteten Wahlkampfmitarbeiter, die in Tulsa im Einsatz waren, stieg damit auf acht.

00:42 Uhr | BA rechnet mit drei Millionen Arbeitslosen

Die Bundesanstalt für Arbeit erwartet wegen der Corona-Krise im Sommer mehr als drei Millionen Arbeitslose. BA-Chef Scheele sagte der "Süddeutschen Zeitung", er hoffe, dass sich die Lage nach den Sommermonaten wieder bessere. Lockerungen der Corona-Restriktionen in der Gastronomie oder Reisebranche müssten wirken, damit die Zahlen im Herbst wieder sinken könnten. Außerdem müsse der Welthandel wieder in Gang kommen und das Konjunkturpaket der Bundesregierung zünden.

