US-Präsident Donald Trump hat nach überstandener Covid-19-Erkrankung seinen ersten Wahlkampfauftritt absolviert. In Sanford im US-Staat Florida sagte er vor Anhängern: "Ich bin in so toller Form. Ich fühle mich so stark." Trump bekräftigte, er sei nun immun. Er scherzte: "Ich werde jeden in diesem Publikum küssen." Trump hatte am 2. Oktober seine Corona-Infektion bekanntgegeben und war dann drei Tage lang in einer Militärklinik behandelt worden. Am Samstag erklärte sein Leibarzt, der Präsident sei nicht mehr ansteckend. Trumps Auftritt dauerte rund eine Stunde.