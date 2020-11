Der Handelsverband Deutschland ist zufrieden mit dem Corona-Schutz in der Branche. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte MDR AKTUELL, die Hygienekonzepte funktionierten gut. Es gebe im Einzelhandel keine Infektions-Hotspots, auch nicht beim eigenen Personal. Genth lobte zugleich die Kunden. Die allermeisten hielten sich an die Maskenpflicht. Die Bürger hätten sich an die Pandemie-Situation angepasst. Sie gingen seltener in den Supermarkt, kauften dann aber mehr. Zudem werde immer häufiger online bestellt.