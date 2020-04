In Italien ist die Zahl der Corona-Erkrankten erstmals zurückgegangen. Laut Zivilschutzbehörde in Rom gab es am Montag noch 108.237 Infizierte. Das waren 20 weniger als noch am Sonntag. Der Chef des Zivilschutzes, Angelo Borrelli, sagte, es sei das erste Mal, dass "es eine positive Entwicklung" gebe.



Italien hatte den ersten Infektionsfall im Februar registriert. Es ist das europäische Land, das am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Mittlerweile gibt es 24.114 Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19.