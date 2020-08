Coronavirus Ticker: Griechenland verschärft Corona-Regeln auf Ferieninseln

Die Deutschen sind in der Pandemie nach Einschätzung vieler Menschen enger zusammengerückt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für die Bertelsmann-Stiftung bewerteten Bürger den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach dem ersten Höhepunkt des Infektionsgeschehens positiver als zu Jahresbeginn. Demnach fiel der Anteil derjenigen, die den Zusammenhalt in Deutschland gefährdet sahen, von 46 Prozent im Februar auf nur noch 26 Prozent im Mai und im Juni.



Die Ergebnisse basieren auf Umfragen, die die Stiftung im Februar sowie im Mai/Juni im Zuge ihrer Langzeitstudie "Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt" vornehmen ließ.