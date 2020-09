Die sächsische Landesärztekammer hat sich gegen eine grundsätzliche Maskenpflicht in Arztpraxen ausgesprochen. Ärztekammer-Chef Eric Bodendieck sagte MDR AKTUELL, viele Patienten hätten Krankheitszustände, in denen das Tragen einer Maske problematisch sei. Daher müsse in jeder Situation einzeln entschieden werden. Wenn auch Ärzte bei der Behandlung keine Maske trügen, sollten Patienten das laut Bodendieck ansprechen. Bislang gibt es in vielen Bundesländern keine expliziten Regeln zur Maskenpflicht in Arztpraxen. In Sachsen gibt es von der Berufsgenossenschaft lediglich Vorgaben für Physiotherapeuten. Dort müssen Therapeut und Patient Mundschutz tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.