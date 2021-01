Die britische Regierung hat einen neuen Lockdown verhängt. Premier Boris Johnson sagte am Abend in einer TV-Ansprache, der Schritt sei nötig, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen. Die Menschen sollen ihre Häuser nur noch für notwendige Aktivitäten verlassen, auch die Schulen werden geschlossen. Die Auflagen sollen laut Johnson bis Mitte Februar gelten.

Sachsen und Sachsen-Anhalt öffnen am kommenden Montag ihre Impfzentren, Thüringen am 13. Januar. Das ergaben Recherchen von MDR AKTUELL. Für Impfwillige gibt es keine einheitlichen Regeln. In Sachsen öffnen die 13 Impfzentren zunächst nur für Personal aus der ambulanten Pflege und dem Rettungsdienst. Das DRK Sachsen erklärte, wer über 80 sei, werde wohl erst Ende Januar drankommen. Dann würden Termine im Internet und telefonisch vergeben. In Sachsen-Anhalt sollen Termine ab Montag zunächst telefonisch vergeben werden, später auch online. Es gibt 14 Anlaufstellen, je eine pro Kreis und kreisfreier Stadt. Thüringen vergibt schon seit vergangener Woche online Termine für die insgesamt 29 Impfstellen, daneben werden telefonisch Anmeldungen angenommen.