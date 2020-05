Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hält normalen Unterricht auch im neuen Schuljahr für undenkbar. Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung", voraussichtlich könnten die Schulen wegen des Abstandsgebotes auch nach den Sommerferien nur Schichtunterricht in kleinen Gruppen anbieten. Wie lange das so bleibe, hänge womöglich davon ab, wann ein Impfstoff komme. Esken forderte, Eltern bräuchten jetzt dennoch klare Strukturen, mit denen sie planen könnten. Sie schlug vor, auch Samstags zu unterrichten. Dann könnten alle Schüler an drei Tagen pro Woche in die Schule kommen. So hätten auch Eltern einen brauchbaren Rhythmus.