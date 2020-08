Coronavirus Ticker: Sachsens Kommunen fordern Steuer-Entlastungen

Sachsens Gemeinden kalkulieren wegen der Corona-Pandemie mit Steuerausfällen in Millionenhöhe. Das hat eine Umfrage von MDR AKTUELL ergeben. Mit am stärksten ist Zwickau betroffen. Dort fallen laut Stadt-Kämmerer Andreas Höpfner circa 20 Millionen Euro Gewerbesteuer weg. Eigentlich habe man mit Einnahmen von 45 Millionen Euro gerechnet. Auch andere Gemeinden wie Oschatz oder Eibenstock im Erzgebirge rechnen mit einem Minus zwischen zwischen 13 und 30 Prozent. Das Land hat bereits beschlossen, die Hälfte der Steuerausfälle zu übernehmen. Der Bund will bei der Gewerbesteuer die zweite Hälfte beisteuern.