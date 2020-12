In Thüringen hat es am Montagabend in mehreren Regionen teils verbotene Demonstrationen gegeben. Im Saale-Orla-Kreis hatte das Landratsamt alle angemeldeten Versammlungen untersagt. Dennoch protestierten in Pößneck rund 35 Menschen gegen Corona-Maßnahmen. Sie wurden durch die Polizei gestoppt. Auch in Bad Lobenstein, Triptis und Schleiz kamen Menschen zusammen. Im gesamten Kreis registrierte die Polizei fünf Strafanzeigen und gut 30 Ordnungswidrigkeiten. In Weimar trafen sich rund 120 Menschen. Die Teilnehmer hielten sich laut Polizei an die Corona-Auflagen. In Zeulenroda gingen 300 Menschen auf die Straße. Am Wochenende hatte es bereits in Erfurt eine illegale Corona-Demo gegeben.