Der Handelsverband Sachsen hat sich für eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ausgesprochen. Geschäftsführer René Glaser sagte MDR AKTUELL, der private Konsum und der Umsatz in einigen Branchen entwickelten sich bisher eher schwach. Deshalb sehe man eine Verlängerung über das Jahresende hinaus als geboten an. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle sprach sich dagegen aus. Vizepräsident Oliver Holtemöller sagte, die reduzierte Mehrwertsteuer sei eine wenig zielgenaue Maßnahme und koste den Staat viele Milliarden. Sie nütze auch denen, bei denen das Geschäft boome. Bis Ende des Jahres gesenkt wurde die Mehrwertsteuer, um gegen die wirtschaftliche Flaute in der Coronavirus-Pandemie einen Anreiz für Konsum zu schaffen.