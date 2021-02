In Sachsen-Anhalt hält die Diskussion über Corona-Impfungen entgegen der offiziellen Prioritäten-Liste an. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sagte MDR AKTUELL, auch dienstrechtliche Konsequenzen für Impf-Vordrängler würden geprüft.



Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass in Halle Oberbürgermeister Bernd Wiegand, zehn Stadträte und Mitglieder des Katastrophenschutz-Stabes mit Rest-Dosen geimpft worden waren, um die Impfdosen nicht verfallen zu lassen. Auch aus den Landkreisen Wittenberg und Stendal sowie zuletzt dem Saalekreis sind ähnliche Fälle bekannt geworden. Gegen Halles Oberbürgermeister Wiegand sind inzwischen mehrere Anzeigen eingegangen. Die Staatsanwaltschaft teilte aber mit, sie könne keine Anzeichen für eine Straftat sehen. Das Verhalten des OB sei allenfalls moralisch zu bewerten.