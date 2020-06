Die Techniker Krankenkasse (TK ) bietet einem Bericht zufolge als erste gesetzliche Krankenkasse eine ärztliche Fernbehandlung über eine spezielle Video-App an. "Unsere zum Jahresbeginn gestarteten Pilotversuche haben sich bewährt und stehen von jetzt an allen Versicherten zur Verfügung", sagte Kassenchef Jens Baas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gerade in Zeiten von Corona, aber auch darüber hinaus, wollen die Patienten einen unkomplizierten und komfortablen Zugang zum Arzt ohne Ansteckungsgefahr."