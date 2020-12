Die deutschen Krankenhäuser warnen davor, bald schon die Gehälter ihrer Mitarbeiter nicht mehr bezahlen zu können. Nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft befinden sich die Kliniken in einer dramatischen Situation. Präsident Gerald Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bundesregierung müsse ihre Hilfen deutlich erhöhen. Von den geplanten Ausgleichszahlungen würden nur 25 Prozent der Kliniken erfasst. Im Frühjahr hatte es einen Rettungsschirm für alle Krankenhäuser gegeben, die Betten freihielten. Nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums sollen Klinken in besonders stark von der Pandemie betroffenen Gebieten Ausgleichszahlungen erhalten, wenn sie auf aufschiebbare Eingriffe verzichten und damit Betten freihalten.

Nach dem Impfstart in Deutschland bleibt die Auslastung der Krankenhäuser hoch. "Die Lage auf den Intensivstationen ist nach wie vor wirklich sehr angespannt", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensivmediziner (DIVI), Uwe Janssens, im ZDF. So gebe es etwa im Raum Aachen oder auch in Köln unter zehn Prozent freie Intensivbetten. Allein im Norden sei die Lage mit rund 30 Prozent freien Betten noch gut.



Zugleich warnte Janssens davor, dass sich der Mangel an Pflegekräften in Krankenhäusern infolge der Corona-Pandemie verstärken könnte. "Wir befürchten durch die monatelangen Belastungen, die die Pflegekräfte jetzt mitgemacht haben auf den Intensivstationen, dass wir Anfang kommenden Jahres Leute haben werden, die unter der Last zusammenbrechen und nicht mehr resilient genug sind und tatsächlich dann ins Aus gehen", sagte er.