In Tschechien soll wegen Corona wieder der Ausnahmezustand verhängt werden. Ministerpräsident Andrej Babis kündigte für morgen einen Kabinettsbeschluss an. In Tschechien galt der Ausnahmezustand bereits im Frühjahr für zwei Monate. Er ermöglicht es, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Außerdem können die Gerichte höhere Strafen verhängen. Tschechien hatte in den vergangenen zwei Wochen die höchste Zahl an Neu-Infektionen je 100.000 Einwohner in Europa nach Spanien und Frankreich.