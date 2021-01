Das Pharma-Unternehmen Biontech hat für die Corona-Impfungen in Deutschland einen neuen Lieferplan vorgelegt. Demnach werden in dieser Woche noch über 840.000 Impfdosen erwartet, in der nächsten Woche aber nur noch etwa 485.000. Ab dem 22. Februar will Biontech mit seinem US-Partner Pfizer dann mehr Impfstoff liefern als ursprünglich geplant. Die Zahlen beruhen bereits auf der nun zugelassenen Entnahme von sechs Dosen je Ampulle. Grund für die Lieferschwierigkeiten sind Umbauarbeiten im belgischen Pfizer-Werk Puurs. Bund und Länder hatten die kurzfristige Information dazu kritisiert.