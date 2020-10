Politiker verschiedener Parteien haben die in manchen Bundesländern eingeführten Quarantäne-Vorschriften für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten kritisiert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte dem "Spiegel", Reisebeschränkungen im Inland seien das falsche Signal und nicht hilfreich. Auch Politiker von CDU und SPD monierten, das Nebeneinander verschiedener Vorschriften schaffe einen verwirrenden Flickenteppich. Steigenden Infektionszahlen in Deutschland bereiten zum Start der Herbstferien Sorgen. Vor allem die Lage in Berlin wird von den Ländern unterschiedlich beurteilt. Mehrere Bezirke der Hauptstadt werden als Risikogebiet eingestuft. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben Einreisebeschränkungen mit Quarantäneregeln und Pflichttests festgelegt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und einigen weiteren Bundesländern gelten Übernachtungsverbote in Hotels und Pensionen für Gäste, die zuvor in Risikoregionen waren.