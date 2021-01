In Thüringen gilt seit heute eine neue Corona-Schutzverordnung. Ab sofort müssen in Bussen und Bahnen, beim Einkaufen, bei Versammlungen und in Arztpraxen medizinische Masken getragen werden. Das Pflegepersonal in Altenheimen soll jetzt dreimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Eine Erleichterung gibt es für Familien mit Kindern bis sechs Jahren. Sie dürfen die Betreuung zusammen mit einer anderen Familie organisieren. Der Lockdown wurde bis zum 14. Februar verlängert. In Sachsen-Anhalt gilt seit gestern eine neue Corona-Schutzverordnung. In Sachsen will die Regierung heute eine neue Verordnung beschließen.