In Mitteldeutschland haben noch nicht alle Pflegeheimbewohner die erste Corona-Impfung bekommen. Das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt teilte MDR AKTUELL mit, bisher seien 76 Prozent der Heimbewohner einmal geimpft worden. In Thüringen sind es rund 65 Prozent. Das sächsische Gesundheitsministerium erklärte, von den rund 1.000 Einrichtungen sei in 642 der erste Impftermin durchgeführt worden.