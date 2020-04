00:32 | Scholz sieht keine Gefahr für Bundeshaushalt

Die milliardenschweren Hilfsprogramme für die Wirtschaft in der Corona-Krise bringen nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Bundeshaushalt nicht in Bedrängnis. Im ZDF-"heute journal" bejahte der SPD-Politiker am Montagabend die Frage, ob das alles noch kontrollierbar sei. Es sei gut, dass der Bund in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet habe. Nach der letzten Finanzkrise habe die Bundesregierung eine Staatsschuldenquote von 80 Prozent aufgewiesen, betonte Scholz. Mühselig habe man den Schuldenstand auf unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gesenkt. Alle jetzt auf den Weg gebrachten Maßnahmen würden zu etwa 75 Prozent Schuldenquote führen. "Insofern haben wir gut vorgesorgt für eine genau so schwierige Situation", sagte der Vizekanzler.

00:10 Uhr | Genesungswünsche für Johnson, Trump bietet Hilfe bei Johnsons Behandlung an

Kurz nach der Mitteilung über die Verlegung von Boris Johnson auf die Intensivstation trafen Genesungswünsche aus dem In- und Ausland ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dem an der Lungenkrankheit Covid-19 leidenden britischen Premier viel Kraft und gute Besserung gewünscht, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Johnson habe ebenso wie das britische Volk "in diesem schweren Moment meine ganze Unterstützung", erklärte Frankreichs Staatschef Macron ebenfalls via Twitter. Ähnliche Botschaften übermittelten Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, ihr niederländischer Kollege Mark Rutte und Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der neue Labour-Chef Keir Starmer sprach von "sehr traurigen Neuigkeiten". Seine Gedenken seien bei Johnson und seiner Familie.