Die deutschen Krankenhäuser erwarten, dass sich die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken bis Ende der Woche verdreifacht. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, bis Ende der Woche werde es in Deutschland voraussichtlich 20.000 bestätigte Infektionsfälle geben. Man müsse davon ausgehen, dass dann bis zu 1.500 Infizierte in Krankenhäusern behandelt werden müssten. Derzeit seien es rund 500. Gaß versicherte, die Krankenhäuser seien darauf vorbereitet. Die Kliniken seien derzeit dabei, die Kapazitäten noch weiter zu erhöhen. In zwei bis drei Monaten könne die Zahl der Intensivbetten von derzeit noch 28.000 auf rund 34.000 aufgestockt werden.