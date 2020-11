Der Pneumologen-Verband geht davon aus, dass bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik in 99,9 Prozent der Fälle falsche oder untaugliche Masken-Attests vorgelegt werden. Der Thüringer Landesvorsitzende Christian Franke sagte MDR AKTUELL, es gebe Menschen, die tatsächlich keine Maske tragen könnten, weil sie an einer schweren Lungenkrankheit oder Panik-Attacken litten. Wer sich aber auf einer Demo frei bewege, rufen oder schreien könne, der habe in der Regel keine so schwere Erkrankung.

In Österreich tritt heute ein strenger Lockdown in Kraft, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die Schulen müssen wieder schließen. Auch Geschäfte dürfen nicht öffnen, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Banken und Postämter. Der Lockdown sieht zudem eine ganztägige Ausgangssperre vor. Ausnahmen gibt es nur noch für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen sowie für Sport und Spaziergänge im Freien. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 7. Dezember. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen in Österreich trotz eines vor zwei Wochen verhängten Teil-Lockdowns samt nächtlicher Ausgangssperre. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte am Wochenende zudem Corona-Massentests nach Ablauf der strengen Beschränkungen an.