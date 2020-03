Spanische Soldaten haben in Altenheimen völlig sich selbst überlassene Bewohner gefunden. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, seien in manchen Fällen sogar Leichname gefunden worden. Bei einigen Besuchen hätten die Soldaten verstorbene Menschen in ihren Betten entdeckt, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles einem örtlichen Fernsehsender. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung eingeleitet. Robles sagte, die Regierung werde "strikt und unnachgiebig" sein, wenn es um die Vernachlässigung von Bewohnern von Seniorenheimen gehe. Die spanische Armee ist damit beauftragt, Altenheime zu desinfizieren.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zuversichtlich, dass die geplanten Hilfsgelder für die Unternehmen schnell fließen. Er hoffe, dass die Gelder in der nächsten Woche zur Verfügung stehen, sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". Wichtiger Grund ist für Altmaier, dass Anfang April für viele wieder Mietzahlungen fällig werden. Der Bundestag soll am Mittwoch mehrere Gesetzesvorhaben im Schnellverfahren beschließen. Auch eine Notfallregelung für die Schuldenbremse soll in Kraft gesetzt werden. Diese würde dem Bund neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglichen. Die Verfahren sollen unbürokratisch abgewickelt werden.