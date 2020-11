Die Gesundheitsämter in Deutschland haben für Montag 14.537 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervor. Der Sieben-Tages-Schnitt blieb damit weiter nahezu unverändert bei 18.446. Nach einem starken exponentiellen Anstieg im Oktober hatte sich der Wert ab dem 7. November bei durchschnittlich über 18.000 täglichen Neuinfektionen in einer Woche eingependelt. Auch die Inzidenz an täglichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ist seitdem im bundesweiten Schnitt nahezu unverändert mit Werten über 150. Der gewünschte Rückgang blieb bisher aus.