Die Zahl der Infektionsfälle in Deutschland ist auf mehr als 130.000 gestiegen. Das geht aus der Datenbank des "Risklayer"-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervor, die regelmäßig aktualisiert wird:



Das Robert Koch-Institut meldet auf seiner Internetseite, dass bis Montag um Mitternacht 68.200 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion genesen sind. Binnen 24 Stunden gab es demnach aber auch 170 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.