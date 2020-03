In Thüringen gibt es vier weitere bestätigte Corona-Infektionen. Betroffen sind ein 19-Jähriger und eine 43 Jahre alte Frau im Saale-Orla-Kreis sowie zwei Männer im Kyffhäuserkreis. Das teilten die Landratsämter in Schleiz und Sondershausen am Montagabend mit. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Thüringen auf sechs.