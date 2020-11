Nach dem Demonstrations-Debakel in Leipzig gibt es in der schwarz-rot-grünen Regierungs-Koalition in Sachsen Streit. Justizministerin Katja Meier von den Grünen sagte MDR AKTUELL, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, der Staat kapituliere vor solchen Exzessen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Roland Wöller müssten dazu heute im Kabinett Stellung nehmen. Rücktrittsforderungen an Wöller wollte sich Meier nicht anschließen. SPD-Generalsekretär Henning Homann forderte Wöller auf, seine Haltung zur Polizei-Strategie zu überdenken. Die Fernsehbilder und Videos hätten gezeigt, dass es sich nicht um eine friedliche Demonstration gehandelt habe. Zugleich äußerte Homann ebenso wie die CDU Unverständnis für die Entscheidung der Justiz, die Demonstration doch in der Innenstadt zu erlauben. CDU-Generalsekretär Dierks warnte vor einseitigen Schuldzuweisungen. So könne man in einer Koalition nicht miteinander umgehen.