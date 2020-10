Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen sich für die zweite Corona-Welle gut ausgestattet mit Schutzartikeln. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt sagte MDR AKTUELL, das Land habe etwa zehn Millionen Mundschutzmasken auf Lager. Zusätzlich gebe es dreieinhalb Millionen FFP-2-Masken mit Filter und spezielle Schutzanzüge. Außerdem habe man in den vergangenen Monaten große Bestände an Visieren und Desinfektionsmitteln zugelegt. Auch vom Thüringer Gesundheitsministerium hieß es, man verfüge über große Mengen Schutzmasken, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel.