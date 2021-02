Der Handelsverband Deutschland warnt vor einem noch längeren Lockdown ohne Öffnungsperspektive für den Einzelhandel. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dringt der Verband auf eine realistische Ansage von Bund und Ländern, wann und unter welchen Bedingungen die Geschäfte wieder öffnen dürften. Der HDE reagiert damit auf eine Aussage Altmaiers über anhaltende Schließungen. Der CDU-Politiker hatte erklärt, selbst bei einem Inzidenzwert unter 50 könne der Lockdown möglicherweise noch einmal verlängert werden.