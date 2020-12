In Sachsen steht offenbar ausreichend Personal für den Start der Corona-Impfungen bereit. Das Deutsche Rote Kreuz teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, dass man für die Impfzentren rund 3.000 Bewerbungen auf 300 Stellen erhalten habe. Das sei ein Zeichen, dass sich viele Menschen an der Bekämpfung der Pandemie beteiligen wollten. Derzeit würden die Bewerbungsgespräche geführt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen gibt es auch bei den niedergelassenen Ärzten ein erhebliches Interesse. Auch die Kassenärztlichen Vereinigungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sprachen von mehreren hundert Ärzten, sie sich bereiterklärt hätten, mitzuarbeiten. Nach der Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer in der EU sollen die ersten Impfungen in Deutschland noch in diesem Jahr erfolgen.