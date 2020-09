Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft die britische Regierung ihre Schutzmaßnahmen. Premierminister Boris Johnson kündigte an, dass ab Donnerstag Pubs und Restaurants um spätestens 22 Uhr schließen müssen. Außerdem wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein. Johnson will sich heute in einer Rede an die Briten wenden, um weitere Einschränkungen bekannt zu geben. In Großbritannien hatte es in den vergangenen Tagen fast täglich 3.500 bis 4.000 neue Coronafälle gegeben.