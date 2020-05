US-Präsident Donald Trump erwägt, als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus seine Kontakte zu Vizepräsident Mike Pence zu reduzieren. Er werde mit Pence über eine mögliche Einschränkung ihrer Kontakte reden, antwortete Trump auf eine entsprechende Reporterfrage. Über eine solche Maßnahme könne er mit seinem Stellvertreter über das Telefon sprechen. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Sprecherin des Vizepräsidenten, Katie Miller, positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Pence selber wurde aber negativ auf den Erreger getestet, wie Trump betonte. Allerdings komme der Vizepräsident "mit vielen Menschen in Kontakt", fügte der Präsident hinzu.

Die Pandemie werde "beispiellose asymmetrische Schäden" für Wirtschaft und Gesellschaft verursachen, heißt es in dem Papier. Deshalb müsse die Reaktion der EU "das bisher bekannte Maß sprengen“. Die Verbände fordern ein "in Friedenszeiten bisher unbekanntes Maß an öffentlicher Unterstützung". Dazu zählen sie eine Aufstockung der finanziellen Mittel der EU, einen europäischen Wiederaufbaufonds und eine stark ausgeweitete Kreditvergabe über die Europäische Investitionsbank und andere Förderprogramme.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert, weitere staatliche Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurückzunehmen. Nach dem Ende des Lockdowns in Frankreich müssten in Deutschland die Quarantäne-Maßnahmen für Rückkehrer aus den europäischen Ländern gelockert werden, verlangte Laschet im Gespräch mit der "Rheinischen Post". Er sei bei dem Thema mit seiner Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz und dem Kollegen aus dem Saarland einer Meinung. Jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss sich derzeit für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Für Menschen, die mit einer Ausnahmegenehmigung einreisen - also etwa für Berufspendler - gilt diese Pflicht allerdings nicht.