1:48 Uhr | Kein Nachweis bei Kontaktpersonen aus Kölner Uniklinik

In der Uniklinik Köln ist bei 40 Menschen, die mit dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen in Kontakt waren, das Virus nicht nachgewiesen worden. Wie die Stadt mitteilte, muss bis zur endgültigen Entwarnung jedoch die zweiwöchige Isolation abgewartet werden. Die Inkubationszeit beim neuartigen Coronavirus beträgt etwa 14 Tage. Der 47-Jährige Infizierte war wegen anderer Beschwerden in der Kölner Uniklinik behandelt worden.

1:37 Uhr | Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes dürfen in Mexiko nicht von Bord

Ein Kreuzfahrtschiff der Linie MSC Cruises darf in einem mexikanischen Hafen anlegen. Ein Hafenbeamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, den Passagieren sei es allerdings nicht erlaubt, von Bord zu gehen. Zuvor war dem Schiff mit rund 6.000 Passagieren an Bord schon die Ausschiffung in Jamaika und Grand Cayman verweigert worden. Laut einem MSC Cruises-Sprecher gibt es an Bord keinen nachgewiesenen Fall des neuartigen Coronavirus. Allerdings sei ein Besatzungsmitglied an einer gewöhnlichen saisonalen Grippe erkrankt.

0:51 Uhr | Arzt in Mönchengladbach infiziert

Bei einem Arzt aus dem Kreis Heinsberg ist das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Stadt Mönchengladbach mitteilte, arbeitet der Mediziner in einem Krankenhaus der Stadt. Er habe eine Karnevalsveranstaltung besucht, an der auch das infizierte Ehepaar teilgenommen hatte. Der Arzt befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Stadt Mönchengladbach geht davon aus, dass die Infektion des Arztes in den bereits veröffentlichten zahlen des Kreises Heinsberg enthalten ist.

0:28 Uhr | Coronavirus-Krisenstab sucht Karnevalsbesucher