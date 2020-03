Australiens Finanzministerium schätzt, dass sich das Coronavirus im ersten Quartal 2020 negativ auf das Wachstum auswirken wird. "Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Virus im Märzquartal 2020 um mindestens einen halben Prozentpunkt auf das Wachstum drücken wird", sagt Finanzminister Steven Kennedy. Noch sei es zu früh, um eine längerfristige Bewertung der Auswirkungen des Virus vorzunehmen. So seien mögliche Ausfälle bei den Lieferketten der Unternehmen in der aktuellen Schätzung noch nicht berücksichtigt.

Der Online-Versandhändler Amazon gerät ins Fadenkreuz der US-Politik, weil er nicht genügend gegen Preistreiberei bei Artikeln zum Schutz gegen das Coronavirus tue. Eine Schachtel mit kleinen Handdesinfektionsflaschen, die normalerweise für zehn Dollar verkauft würden, sei bei Amazon für 400 Dollar gelistet, schreibt US-demokratische Senator Edward Markey in einem Brief an den Handelsriesen. Bei einem Drittanbieter koste nur eine Flasche des Mittels sogar 600 Dollar. Allerdings würde eine große Flasche der Amazon-Marke weiterhin für 8,25 Dollar angeboten, so Markey. Amazon stand nicht sofort für eine Stellungnahme zur Verfügung. Das Unternehmen hatte vergangene Woche mehr als eine Millionen Produkte gesperrt, die behauptet hatten, das Virus heilen oder vor der Ansteckung schützen zu können.