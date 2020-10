Coronavirus-Pandemie Ticker: Städtetag fordert strengere Corona-Maßnahmen

Hauptinhalt

Der Deutsche Städtetag plädiert angesichts steigender Corona-Fallzahlen dafür, die Maßnahmen zur Eindämmung wieder zu verschärfen. Präsident Jung ist für ein Stufenkonzept, das eine Maskenpflicht an Schulen vorsieht. Die Großstädte in Sachsen haben bislang fast 400.000 Euro an Bußgeldern bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen eingenommen. Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker.