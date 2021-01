In Sachsen gelten ab heute neue Schutzregeln. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums müssen beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn OP- oder FFP2-Masken getragen werden. Auch in Kirchen und Gesundheitseinrichtungen ist das nun Pflicht. Städte und Landkreise können die nächtlichen Ausgangssperren aufheben, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an fünf Tagen hintereinander unter 100 sinkt.



In Thüringen gelten neue Regeln im Landkreis Hildburghausen. So dürfen sich die Bewohner wieder weiter als 15 Kilometer von ihrer Wohnung entfernen. Bestehen bleibt allerdings das Einreiseverbot für Tagestouristen in den Landkreis. Laut Landratsamt können Gottesdienste und andere religiöse Veranstaltungen wieder stattfinden, mit maximal zehn Teilnehmern.