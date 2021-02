Der Impfstoff von Astrazeneca stößt auch in Mitteldeutschland teils auf Skepsis. Ein Sprecher des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) in Sachsen sagte MDR AKTUELL, die Aufklärungsgespräche dauerten in der Regel länger als bei Impfstoffen anderer Hersteller. Knapp 50 Patienten hätten es abgelehnt, mit dem Vakzin geimpft zu werden. Bisher seien 1.000 Dosen verabreicht worden. Weitere 2.500 seien allein in dieser Woche noch verfügbar. Dass es so viele freie Termine gibt, liegt nach Auffassung des DRK aber nicht an Astrazeneca. Vielen sei einfach nicht bewusst, dass sie an der Reihe seien. Anders als die Impfstoffe von Moderna oder Biontech wird Astrazeneca nur Menschen unter 65 verabreicht.