Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Beibehaltung von Mindestabstand und Maskenpflicht in bestimmten Bereichen trotz der niedrigen Corona-Infektionszahlen verteidigt. Ramelow sagte MDR AKTUELL, man habe erlebt, dass es auch sehr schnell wieder in die andere Richtung gehen könne. In Nordrhein-Westfalen habe der Schlachthof Tönnies 650 Neuinfektionen, zudem gebe es Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das Virus sei also noch da. Man könne aber in die Normalität übergehen, wenn man achtsam sei.